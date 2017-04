Lâ€™ART DU CO(S)MIC(S) TRIP

Liberté, j’écris ton nom. De Montpellier, Pro176, alias Profecy, alias… a des souvenirs qui ont le goût de l’été et des fugues clandestines pourEnfant de la banlieue parisienne et de sa morne grisaille, cet autodidacte s’est passionné pour le dessin dès l’âge de 5 ans.

Pas forcément rebelle, il grandit à Choisy-le-Roi et s’évade de son ordinaire à l’ombre des cases des comic books américains, de la revue Strange qu’il dévore chaque semaine et de ses super-héros : Captain America, Hulk et autre Wolverine.

Mais le déclic, c’est lors du festival 89 jeunes pour l’égalité, Pro176 y voit . De quoi lui donner, à lui aussi, l’envie de faire parler les murs et les rames de train ou de métro.

Bombe à la main, dans l’urgence et l’adrénaline, il donne vie à un monde futuriste et cosmique, où les lettres, stylisées, créent et renferment leur propre univers fantasmagorique et cubiste.

se rappelle le graffeur.

Avec un terrain de jeux quasi sans limites pour tutoyer de près la liberté… Et bosser d’arrache-pied pour (dé) montrer que les comics ou le graff Lui-même, parce que qu’il n’allait s’essaie à la toile et à l’acrylique. Pour toucher aussi d’autres publics que le petit monde des initiés du street-art.

Explorer, tendre et distendre cette Fan de Star wars et de l’esprit jedi, on peut alors conclure, en disant de lui : l

Diane Petitmangin

(*) Nicolas Callu, fondateur de la galerie Nicolas-Xavier, 2 bis rue Glaize.

à découvrir jusqu’au 29 avril.

L’artiste offre un univers inspiré des comics américains. D. P.