ASTROLOGIE : TAROT ET GASTRO C’EST TROP BON

On la laisse d’abord dévoiler quelques secrets sur soi. Se taire autant que possible. Un peu pour la tester, un peu “pour voir” si elle parvient réellement à nous cerner. Ils sont quatre à participer à cette soirée “bistrologie” chez Régine Ortiz, tarologue de son état et spécialiste du thème astral. atteste Valérie, du genre inébranlable dans ses certitudes et qui vient d’écouter l’histoire de sa vie affective, sans s’étrangler avec le noyau d’une olive. Un ange passe mais, non loin, un Gabriel ailé veille sur son socle.

« D’abord partager un bon moment et s’initier »

justifie Régine qui nous en apprend un rayon sur ce cielaffecterait nos vies, et dont elle a fait son univers.

note une autre consultante pour qui, depuis quelques mois, La faute à Pluton qui prend son temps avant d’achever son cycle de trente ans ! Une fois que l’on a donné son nom, prénom, date, lieu et heure de naissance (chaque thème étant unique), les convives sont décortiqués à tour de rôle dans les grandes lignes de leur personnalité., constate Régine, » Plus ludique aussi. Chez elle de préférence, comme en tous lieux, pour une soirée entre amis ou inconnus, un anniversaire, un enterrement de vie de célibataire, par petit groupe, on vient en apprendre un peu plus sur soi devant une volée de tapas.

Installée devant son ordinateur, elle détaille cette le jour de notre naissance. À des années-lumière de la voyance pure, sa pratique de l’astrologie permettrait d’accrocher les vents favorables, de susciter des prises de conscience,

Une méthode de connaissance de soi

Claude est venu dit-il. 2017 devrait pourtant lui réserver bien des surprises. , insuffle Régine. Ce qu’il ne nie pas, le décrivant à mi-voix. L’experte devient coach, déploie une intuition proche de la certitude. Elle lui fiche son billet que Mars en Maison X sonnera l’évidence. En donnant une vision différente de sa vie, à laquelle il n’osait songer, elle montre des pistes.

22 h. Le tour de table s’achève par un tirage collectif d’un tarot de 37 cartes qu’elle a créé.

La soirée touche à sa fin, note-t-on. Chacun rentre chez lui avec les cartes de sa destinée en main, plus que . Peut-être parce que le libre arbitre a présidé à la soirée. Tout à côté de cet ange Gabriel qui n’en a pas perdu une miette ! l

Valérie Marco

Soirée bistrologie : 20 € par personne. 06 09 12 46 23.

Un concept convivial pour partir à la découverte de son thème astral en petit comité, tapas et apéro compris !

Richard de Hullessen