UN TRAM NOMMÃ‰ DÃ‰SIR

Certes, la problématique ne concerne pas une population nombreuse mais elle laisse sur le carreau un certain nombre de salariés, en particulier ceux des services hospitaliers qui prennent leur service entre 6 h et 7 h le dimanche matin.

Explications : alors que la première rame du tram de la ligne 1 démarre à 5 h 50 de Mosson, le trajet en sens inverse s’effectue une heure plus tard, depuis Odysseum. Bien trop tard pour Émilie Dupouy, 37 ans, infirmière à la clinique Fontfroide à Euromédecine :

La jeune femme ne dispose pas de moyen de locomotion mais d’un abonnement au réseau Tam. Elle a contacté la société de transport à plusieurs reprises. Une réponse lui a été adressée le 20 février dernier, signée de la responsable de la relation client, Sylvie Canovas, qui précisait Pas mieux pour provoquer l’ire de l’infirmière, qui a lancé une pétition en ligne sur le site change.org :

À titre de comparaison, les lignes des trams de Strasbourg démarrent le dimanche entre 5 h et 5 h 45. Toutefois, l’aire urbaine strasbourgeoise est bien plus importante que Montpellier.

Contactée, Tam précise :

La pétition a récolté plus de 80 signatures, Émilie Dupouy espère une large mobilisation afin que la Métropole et Tam ajoutent une rame en direction de Mosson à 5 h 45 le dimanche matin. Dernier point : les jours fériés, c’est la même galère. Tant pis pour les travailleurs postés et abonnés aux services des transports montpelliérains.l

Une rame trop tardive le dimanche matin pénalise un certain nombre de salariés.

