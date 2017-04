TRUFFAZ « PETIT À PETIT »

Les rencontres fortuites, improbables même, sont toujours à l’origine des albums d’Éric Truffaz Quartet, capable de tout jouer et de jouer de tout. Ce soir, il est au Rockstore.

Votre album s’intitule “Doni Doni” qui signifie “petit à petit” en langue bambara du Mali, en quoi résume-t-elle votre musique ?

La musique se construit pas à pas et petit à petit. La création est un processus de vie, tout comme la création de l’univers.

Vous y avez invité la chanteuse malienne Rokia Traoré et le rappeur français Oxmo Puccino. Parlez-nous de ces rencontres musicales ?

Oxmo est un ami de longue date, un poète sensible et intelligent. Nous collaborons ensemble depuis de nombreuses années. Concernant Rokia, nous lui avions fait parvenir des maquettes et elle a répondu positivement, tout en efficacité et spontanéité. Le titre “Comptine” est une improvisation.

Vous vous êtes toujours senti à l’étroit dans la peau du pur jazzman. L’enrichissement musical n’a pas de fin. Vers quoi iriez-vous demain ?

Comme le disait si bien Duke Ellington « le jazz est un arbre croissant dont les racines sont le blues ». Demain, je collabore avec Sandrine Bonnaire et Marcello Giuliani pour des concerts de lecture, puis avec Roberto Fonseca et Richard Galliano pour un répertoire original. La suite sera faite par exemple, d’une commande de composition puis j’écrirai une œuvre pour chœur et trompette pour une abbaye.

À vos débuts vous préfériez la guitare électrique, comment s’est orienté votre choix vers une carrière de trompettiste ?

Je suis né avec la trompette et suis resté à la trompette. La guitare reste un fantasme. C’est important de cultiver un fantasme toute sa vie, ne pas assouvir tous ses désirs peut-être aussi important que de les assouvir.

On vous a comparé à Miles Davis. Est-il votre référence ?

La comparaison est extrême, Miles fait partie de l’histoire du jazz, il est une des branches fondamentales de l’arbre. Mon groupe et moi-même sommes une ramification qui avons profité de cette magnifique expérience qui nous a été donnée par la fusion entre la musique africaine et européenne.l

Recueilli par Valérie Marco

Rockstore, rue de Verdun.

e mardi à 19 h 30. 22/24 €.

