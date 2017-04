LE PETIT CHAPERON ROUGE À NEW YORK

Une mère, Little Red, envoie son enfant rendre visite à sa grand-mère à New York pendant les vacances. La jeune fille bilingue va devoir faire des choix pour arriver jusqu’au domicile de sa grand-mère. Écrit et interprété par Dorothée Leveau et Anthony Alborghetti, ce spectacle est à la fois poétique, émouvant et moderne.

11 h. Théâtre Pierre-Tabard,

17 rue Ferdinand-Fabre, Montpellier. 8 € à 10 €. 04 99 62 83 13.

DU RIFIFOIN DANS LES LABOURS

Dans cette comédie policière rurale signée Christian Dob, un flic de la “scientifique” doit élucider le meurtre d’un notaire de village à coups de charrue.

20 h 45. Jusqu’au 8 avril. Les coulisses d’Amélie, 19 bis chemin Neuf,

Montferrier-sur-Lez. 16 €, réduit 13 €.

04 67 02 02 03.

HISPANIQUE QUIZ

Bilingue et interculturel, le jeu offre l’occasion de tester et d’augmenter ses connaissances des cultures française et espagnole, dans une ambiance chaleureuse et bonne enfant ! Olé !

Le Petit Comptoir, 1 rue du Grand Saint Jean. Ce soir, 19 h 30. Gratuit.