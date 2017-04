Direct Matin Montpellier Plus

VERNISSAGE

Heidelberg, ville jumelle de Montpellier, a une longue tradition de ville de littérature. « Heidelberg – Cité littéraire » présente à la Maison de Heidelberg un choix des plus importants auteurs. En commençant par la plus illustre des poètes de Heidelberg, Hilde Domin, l’exposition montre des portraits grand format de poètes, d’auteurs de romans policiers, de romanciers primés et de représentants de la jeune scène littéraire. Le photographe Christian Buck, lui-même originaire de Heidelberg, réalise depuis 2004 des portraits d’auteurs pour l’exposition qui prend de l’extension, en coopération avec Beate Frauenschuh, commissaire responsable des expositions de la bibliothèque municipale de Heidelberg.

Vernissage ce soir, 18 h 30. Maison de Heidelberg, 4 rue des Trésoriers de la Bourse.

PERSISTANCES

Dans Persistances, l’artiste photographe Leslie Verdet propose « une sorte d’errance dans le temps et l’espace » avec des instants ou des détails non pas volés mais qui disent tout « l’impact du temps », passé, présent ou futur.

À découvrir jusqu’au 16 avril à l’espace Saint-Ravy, place Saint-Ravy.