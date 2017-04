UNIQLO : UNE OUVERTURE SUR FOND D’ESPOIRS

Direct Matin Montpellier Plus

L’enseigne japonaise fait partie de ces “locomotives” courtisées. Bien sûr, il y a, avant toute chose, le commerce. Les affaires. La rentabilité de l’investissement (qui s’élève à plusieurs millions d’euros). Mais l’arrivée d’Uniqlo, qui a ouvert ses portes vendredi au cœur des halles Castellane, relève aussi d’un autre regard. L’enseigne japonaise de prêt-à-porter est porteuse de beaucoup d’espoirs. Son implantation est censée redynamiser un commerce de centre-ville souffrant. Sa seule présence est censée élargir la clientèle et accroître la fréquentation de l’Écusson. Avec, c’est du moins espéré, des retombées économiques pour les autres commerces du grand centre. Un peu comme l’enseigne Nespresso, lorsque celle-ci avait décidé de s’implanter sur un boulevard du Jeu-de-Paume sinistré.

Uniqlo partage avec Nespresso un statut. Celui de locomotive. Le terme est utilisé par les acteurs économiques et politiques pour désigner ces grandes enseignes capables, à elles seules, d’attirer les foules par leur image moderne et dans l’air du temps. Ce que n’avait pas La Halle, qui avait succédé aux halles Castellane à Virgin et précédé Uniqlo. Hier, lors de l’inauguration officielle, Philippe Saurel, maire de Montpellier, ne s’y trompait pas en rappelant que cette ouverture avait généré C’est toujours ça de pris. Mais cela fait toujours 70 heureux, jeunes pour la plupart d’entre eux. Donc peu argentés. C’est pourquoi d’autres locomotives sont espérées. Y compris par les responsables du centre commercial Le Polygone, qui, loin de voir dans l’arrivée d’Uniqlo un concurrent potentiel, préfèrent noter que . D’autres lieux d’implantations potentielles sont déjà recensés. Dans le domaine du commerce, c’est comme un éternel recommencement.

Karim Maoudj

La queue devant le magasin peu avant son ouverture officielle. MICHEL PIEYRE