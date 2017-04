J’OFFRE UNE COURSE… À 3 000 EUROS

La deuxième édition de “J’offre une course”, qui s’est tenue jeudi dernier au sein du lycée Joffre, a réuni pas moins de 500 lycéens et leurs accompagnateurs, tous unis dans l’effort au profit de la fondation des maladies rares. L’opération, qui a permis de récolter 3 000 €, consistait en effet à parcourir, en courant ou en marchant, une distance de 10 km en relais par équipe de cinq. Et force est de reconnaître que ce fut l’effervescence au sein de l’établissement qui avait invité pour l’occasion les lycées Georges-Frêche et Clemenceau, le collège Clémence-Royer ainsi que le lycée Jean-Jaurès de Saint-Clément-de-Rivière. Le tout en musique et déguisé pour que l’ambiance soit totale. Une bien belle mobilisation pour une noble cause. 500 lycéens ont couru contre les maladies rares.l

L. V.