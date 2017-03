TROPISME EN 3 DIMENSIONS

Fou ! C’est déjà parti ! Et l’on ne parle pas du démarrage de la 4e édition de Tropisme mais du futur, dont le festival augmenté s’est fait le chroniqueur, pédagogue et joyeux, ludique et festif, depuis 2014. Cette fois, l’avenir est immersif, et il va être partout question de se plonger corps, âme et avatar. Pour le plus évident, se plonger dans un nouvel espace-temps : Tropisme ne s’étale plus sur plusieurs semaines en centre-ville mais se concentre sur quatre jours en périphérie, entre Victoire 2 et Écolothèque. Bienvenue dans le futur donc, mais aussi dans une autre dimension ! Suivez le guide !

1 Dans la dimension… des images

La réalité virtuelle (ou VR, virtual reality) est partout… ou disons qu’elle est dans toutes les bouches, ici vendue comme un nouveau gadget à la mode, là défendue comme un changement de paradigme socio-philosophique. Se souvenant que l’architecte montpelliérain Philippe Jaulmes avait breveté dès 1958, un système de projection immersif, le Panrama, Tropisme transforme les studios de répétitions de Victoire 2 en salon de la VR en mettant 30 dispositifs immersifs à disposition pour 20 expériences réparties dans six salles représentatives des différents usages : cinéma, jeu, documentaire, enfant, Panrama et même porno.

Jusqu’au 2 avril, 12 h-18 h. Studios Victoire 2. Entrée libre jeudi, 2 € les autres jours (inclus dans les pass soirées).

2 Dans la dimension… de l’enfance

Le volet jeune public du festival est une réussite majeure, en ce sens qu’il offre aux enfants, sans condescendance ni paternalisme, de participer à la réflexion, d’aborder les innovations et aussi de faire la fête. Ainsi, samedi et dimanche, trois ateliers organisés en collaboration avec les animateurs de l’Écolothèque sensibiliseront les minots à la nature (il s’agit de profiter de la superbe ferme pédagogique !). En outre, Bololipsum, Radio Campus Montpellier et Ableton proposeront chacun, un atelier de bidouille sonore rigolo et passionnant. Par ailleurs, samedi à 15 h, est prévu un bal avec concours de voguing, cette danse de rue parodiant les pauses de défilé popularisée par Madonna, et sa chanson Vogue. Le lendemain, même heure, c’est le Camion Bazar qui animera la boum, et elle sera copieusement délirante. Parents acceptés !

Samedi et dimanche, 9h-12h et 14h-18h. Ecolothèque. Entrée libre.

3 Dans la dimension… de la fête

Volet essentiel de Tropisme, la musique se répartit sur trois soirées, deux après-midi et deux scènes : on pourra en effet circuler entre la grande salle de Victoire 2 (et ses grosses têtes d’affiche, son intensité) et le patio totalement réaménagé (et ses découvertes, sa décontraction). C’est d’ailleurs ce dernier qui accueille les après-midi : samedi “Sous les sunlights de Tropisme” (ambiance tropicale) et dimanche avec Le Camion Bazar (folie carnavalesque et performances interactives bricolées). Vendredi, Tropisme a la fierté d’accueillir l’émission Nova Mix Club qui mettra un joli bazar dès 19 h 30 et cédera les platines à minuit à Busy, alias Pedro Winter, le patron du label Ed Bangers, pour une house party bouillante avec ses collègues Para One et Boston Bun. Quant au samedi soir, il sera fou, inouï, avec l’événement “Home made music” qui réunit les formations (géniales) Cabaret Contemporain, Magnetic Ensemble et La Machina : avec eux, la musique électronique est produite sur place sans machine, mais avec des instruments acoustiques. Comme quoi, demain, c’était aussi déjà hier… et ce sera toujours bon !

Jérémy Bernède

Samedi sam : 21 €. Pass ven : 23 €. Dim gratuit. NB : food-trucks, guinguette, bar à huîtres, bières artisanales, marché de producteur samedi et brunch dimanche midi… Dans le futur, on n’oublie pas de manger, ouf !

www.tropismefestival.fr

Magnetic Ensemble, samedi.

S. Gripoix