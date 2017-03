RUN ET PÃ‰AGE SOLIDAIRES

Ce sera, sans aucun doute possible, pour la première et dernière fois. L’unique fois que l’on pourra courir sur le bitume tout frais de la nouvelle portion d’autoroute A 9. Celle qui longe la future gare TGV. Et ce sera assurément un événement.

Dimanche 9 avril, de 8 h 30 à 10 h 30, Midi libre et Vinci Autoroutes organisent une grande course caritative, dont l’ensemble des bénéfices seront reversés à trois associations : Espace Renaissance, Ligue contre l’obésité et La Montpellier Reine. Le principe est simple : chaque participant court autant de boucle qu’il souhaite, sur un circuit d’un peu moins de 4 km. précise Jean-Pierre Gugliermotte, responsable de la promotion et des événements à Midi Libre. La participation se veut conviviale : elle peut être soit individuelle, soit en groupe.

Un peu plus tard dans la matinée, à 11 h 30, le cadre atypique qu’est le tronçon de l’A 9 accueillera un grand défilé ouvert à toute la famille. On pourra y venir déguisé, en trottinette, en roller, en poussette ou tout bonnement à pied. Assurément, un moment singulier. Et unique.l

Karim Maoudj