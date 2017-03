PARKINGS ET

INSCRIPTIONS

Vinci Autoroutes organise, les 8 et 9 avril, à l’attention du grand public et en partenariat avec Midi Libre, deux journées portes ouvertes. L’objectif est de permettre aux habitants de la Métropole d’être les premiers à découvrir la nouvelle portion d’autoroute A 9. Trois parkings sont aménagés à l’attention des participants (voir notre infographie ci-dessus); l’accès direct en voiture étant interdit. Les inscriptions aux deux manifestations du dimanche 9 avril se font directement sur “journees-a9-montpellier.fr”. La participation est de 10 € par personne pour la course et 2 € pourle défilé (gratuit pour les moins de 6 ans).

KITO Y VA

Vinci Autoroutes et Midi Libre, qui organisent la course enregistrent une inscription inattendue : celle de Kito de Pavant. En effet, le célèbre navigateur fera partie des 2 000 participants attendus sur le parcours, qui sera couru par boucles de 4 km.