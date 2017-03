QUAND Lâ€™Ã‰PIDÃ‰MIE GUETTE

Ebola, Zika,

Qu’est-ce que l’épidémiologie des maladies infectieuses ?

L’épidémiologie c’est la science qui décrit la répartition d’une maladie (qui est malade ? quand ? où ?) en population et qui étudie les déterminants de cette maladie. Dans ce cas-ci, elle s’applique aux maladies infectieuses.

Quelle différence entre épidémie et pandémie ?

Pour une épidémie, vous avez un nombre anormal de cas d’une maladie. On parle de foyer quand on a quelques cas puis d’épidémie quand le nombre de cas est plus important. Le passage à la pandémie survient lorsque deux continents ou plus sont touchés.

Comment se définit une maladie émergente ?

On peut classer les maladies émergentes en trois catégories. Tout d’abord, il y a les « vraies émergences » qui sont le plus souvent des virus qui passent de l’animal à l’Homme en franchissant la barrière d’espèce.

Nous pouvons prendre l’exemple du VIH, qui est un virus qui était présent chez des grands singes d’Afrique Centrale. Ensuite nous avons les modifications génétiques des agents pathogènes. Il peut s’agir de réassortiments entre segments du génome de virus de la grippe aviaire et porcine par exemple. Et enfin il y a les agents pathogènes qui se déplacent vers de nouvelles aires géographiques auxquelles ils n’étaient pas habitués. Comme le virus Zika apparu récemment au Brésil, responsable de la pandémie actuelle. Il avait été décrit en Afrique en 1947.

Qu’en est-il de la prévention, de la surveillance, des moyens de lutte ?

Aujourd’hui, nous n’avons pas les moyens de prédire d’où proviendra la prochaine épidémie et quel en sera l’agent pathogène responsable. On ne sait pas le faire. Toutes les épidémies des dix dernières années nous ont pris par surprise. Ebola, un virus d’Afrique Centrale, en est un très bel exemple avec son apparition en Afrique de l’Ouest fin 2013. Ce qui est primordial à l’heure actuelle, ce sont les réseaux de surveillance des foyers épidémiques, car la rapidité de la réponse est notre meilleure arme. Cette surveillance est présente à l’échelle mondiale à travers différents réseaux coordonnés par l’OMS.

L’émergence de ces nouvelles maladies a-t-elle modifié les pratiques de recherche, en décloisonnant les disciplines ?

Sans aucun doute, c’est le concept de « One Health ». Il faut avoir une approche globale à savoir l’Homme, l’Animal et son environnement face à ces émergences.

Cela nous amène à travailler avec de nombreux spécialistes de l’Être humain et avec les sciences sociales, qui jouent un rôle crucial dans la compréhension de la maladie et de ses modes de transmission par les populations. Ebola l’a illustré de façon dramatique, puisque l’on s’est rendu compte que nous avons eu énormément de mal dans les trois pays concernés, à communiquer avec la population locale sur cette maladie qui était effrayante.

La contribution des anthropologues et plus généralement des sciences sociales est cruciale pour une implication de la communauté.l

