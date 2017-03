UN DEUXIÈME NANOSATELLITE LANCÉ

Après avoir réalisé un véritable exploit avec Robusta, les étudiants de l’Université de Montpellier du Centre Spatial Universitaire français, qui avaient envoyé en 2012 le 1er nanosatellite français dans l’espace s’apprêtent à rééditer un lancement.

Cinq ans plus tard, le lancement de leur deuxième nanosatellite, Robusta1B, initialement prévu en 2016 par SpaceX depuis les États-Unis, a été reporté à plusieurs reprises suite à l’explosion d’un de leur lanceur. Il vient finalement d’être programmé fin avril sur un lanceur PSLV depuis l’Inde par l’ISRO (agence spatiale indienne). La date précise du lancement sera confirmée au dernier moment, selon la météo.

SIGNATURES

Philippe Saurel confirme qu’il a bien généré une trentaine de signatures en faveur de la candidature d’Emmanuel Macron pour la présidentielle, comme il s’y était engagé. Mais pas à l’échelle départementale (« certaines ne viennent pas de moi ») mais à l’échelle de la grande région Occitanie où le maire avait fait campagne pour les élections régionales : « De nombreux maires m’ont suivi dans cette aventure et me suivent tout autant pour la candidature de Macron. » Et il a fait le compte, on est bien à trente !