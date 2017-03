DES RÃ‰FUGIÃ‰S A LA RUE

Direct Matin Montpellier Plus

« On ne peut pas Dans le sillage de Sophie Mazas une cinquantaine de militants réunis par la Ligue des droits de l’homme et la Cimade notamment s’est retrouvée devant la préfecture ce lundi. Un rassemblement destiné à marquer leur refus du sort réservé actuellement aux demandeurs d’asile qui arrivent à Montpellier. poursuit l’avocate qui a obtenu devant le tribunal administratif, saisi en urgence, que deux d’entre elles disposent d’un hébergement au moins provisoire. Un dispositif d’accueil de ces familles – venues d’Albanie, d’Arménie, de Côte d’Ivoire – qui n’ont pas encore entamé la procédure de demande d’asile est mis en place mais il est aujourd’hui saturé. observe Sophie Mazas. La chaîne administrative, qui va du dépôt des demandes d’asile au guichet unique jusqu’à l’orientation vers un centre d’accueil (Cada) pendant l’examen des dossiers, est elle aussi au ralenti. L’obtention d’un rendez-vous en préfecture nécessite aujourd’hui deux mois d’attente quand la loi prévoit entre trois et dix joursont écrit les associations dans un courrier adressé au préfet Pierre Pouëssel. Elles proposent de récupérer immédiatement les places libres qui existent au centre d’orientation du Millénaire.

Sur la durée, ces militants s’inquiètent également de la pérennisation des 80 places qui existent mais dont le financement pourrait s’interrompre entre les mois d’avril et mai. Avec le risque de voir davantage de familles encore se retrouver sans solution autre qu’un hypothétique hébergement par le biais du 115… lui aussi très souvent saturé.l

Guy Trubuil

Les militants et des familles s’étaient rassemblés lundi.

R. De Hullessen