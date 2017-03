UN SCANNER POUR LES CHAUSSURES

Direct Matin Montpellier Plus

L’aéroport Montpellier Méditerranée vient de se doter du dispositif Samdex, conçu pour l’inspection des chaussures au scanner, lors du contrôle de sûreté dans la zone des départs. Il s’agit du premier aéroport français à proposer ce type de service. Le principe est simple et, surtout, rapide. Le passager, lors du processus de fouille traditionnel, est invité à poser en séquence ses pieds directement sur le détecteur. Il n’a ainsi plus l’obligation d’ôter ses chaussures, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Une contrainte des plus pénibles. explique Emmanuel Brehmer.

Pour le président du directoire de l’aéroport, ce sera également un atout supplémentaire face à la concurrence du train, l

Karim Maoudj

Plus besoin de se déchausser !

DR