LES FESTIVALS SAUVEGARDÃ‰S

« Oooh ! » L’an passé, l’exclamation choisie par les communicants du conseil départemental pour promouvoir ses actions culturelles sonnait plus comme un « Mmmh » dissonant et vaguement douloureux, la faute aux crispations de mâchoires générées par un transfert de compétences compliqué entre l’Hérault et la Métropole.

4,7 M€ pérennisés

C’est ainsi que les six festivals du domaine d’O ont présenté ce mardi à la presse, en nombre elle, leurs motifs respectifs à leur exclamation décontractée… Compte tenu de la richesse de leurs nouvelles éditions, on ne vous cachera pas qu’à l’instar de la musique dématérialisée, cette compression obligée des fichiers Saperlipopette (6-7 mai), Arabesques (9-21 mai), Printemps des comédiens (30 mai-1er juillet), Folies d’O (5, 6 et 7 juillet), Jazz au Festival de Radio France (10-28 juillet) et Nuit d’O (24 aout-2 septembre) a passablement appauvri la qualité de leur précieux signal ! Nous y reviendrons donc ultérieurement dans des conditions plus satisfaisantes.

En attendant, Michaël Delafosse, le président du Domaine d’O, et Renaud Calvat, le vice-président du Département délégué à la culture et à l’éducation, purent souligner – clairement et fortement – la volonté inentamée de l’Hérault en matière culturelle.

Une part du budget culture consacré à la création ou à l’accès des publics

a ainsi insisté Renaud Calvat. Pour filer sa métaphore, le transfert de compétences au second semestre 2017 ne relèvera pas de l’amputation.

Pour mémoire, c’est toujours le Département qui apportera son financement, via donc désormais la Métropole, aux festivals Arabesques (106 000 €), Printemps (1,24 M€) et Folies d’O (320 000 €), tous trois gérés par des associations. Pour ce qui concerne Saperlipopette et les Nuits d’O, jusque-là en régie directe de l’Epic Domaine d’O, ce dernier étant transféré avec ses moyens humains et financiers (un peu plus de 3 millions d’euros) à la Métropole, à elle de financer ceux-ci, mais également le fonctionnement du domaine dans sa partie nord et la programmation hivernale, dont on ne sait rien pour l’heure.

s’est félicité Renaud Calvat. l

Jérémy Bernède

Renault Calvat, délégué à la culture.

RDH