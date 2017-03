LE 20 MARS 1977, QUAND LA VILLE A BASCULÃ‰

Dans le cadre, du 40e anniversaire de l’accession de Georges Frêche à la mairie de Montpellier, un webdoc retrace les moments forts d’une élection qui marqua un peu plus que son époque !

Georges Frêche se présenta une première fois aux Municipales à Montpellier en 1971 face à François Delmas, défaite cuisante. Six ans plus tard, il récidive, cette fois bien préparé et il fait basculer la ville à gauche, et pour longtemps.

Pêché d’orgueil ou sous-estimation du candidat Georges Frêche ? François Delmas, le maire de Montpellier, en ce printemps 1977, ne sent pas le vent du boulet lui caresser la nuque à la veille des élections municipales de mars. Pétri de certitudes face à un candidat qu’il a déjà battu aux Municipales de 1971, le candidat à sa propre succession ne doute pas un instant de sa future réélection. Et pourtant.

Au final, Georges Frêche l’emporta

Au soir du premier tour, le 13 mars 1977, les deux candidats François Delmas ( Liste de la majorité) et Georges Frêche (Union de la gauche) sont en ballottage (847 voix d’écart) avec, pour arbitrer un second tour assassin, les écologistes qui ont obtenu 6 % des voix.

Suffisant pour faire basculer la ville. Dans un débat télévisé Delmas/Frêche d’entre-deux-tours de la Première chaîne de l’époque, les écologistes occupent indirectement le tube cathodique.

On connait la suite. Au soir du 20 mars 1977, la liste de Georges Frêche remporte les élections avec 52 % des voix, des milliers d’électeurs envahissent l’Esplanade et le Pavillon Populaire où le chant révolutionnaire l’Internationale sera chanté à tue-tête. A la mairie, François Delmas et ses soutiens seront hués, «d’une manière inacceptable» soulignera le journaliste Jacques Molénat.

Les grands témoins

Le 25 mars 1977, le premier Conseil municipal de la nouvelle majorité désignera Georges Frêche maire de Montpellier. L’aventure durera jusqu’en avril 2004, où Hélène Mandroux prendra sa succession.

Dans le webdoc publié sur le site midilibre.fr, on retrouve quelques témoins de cette époque. Raymond Dugrand, le fidèle collaborateur de Georges Frêche, celui qui a imaginé la ville de Montpellier au XXIe siècle, décédé à 92 ans en février dernier.

Gérard Christol avocat et ancien bâtonnier, qui s’est présenté par trois fois aux Municipales contre Georges Frêche dont une fois tête de liste en 1995.

Enfin, Jacques Molénat, journaliste et écrivain et grand témoin de l’ascension de l’Imperator, tel qu’il le surnommera dans son livre Notables, trublions et filous paru en 2015 aux éditions Chabot du Lez.l



Au soir du 20 mars 1977, on entonne l’Internationale à tue-tête au Pavillon Populaire.

