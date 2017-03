MOBILISER LE PRIVÃ‰

Se loger dans un appartement de 60 m2 à Montpellier coûte environ deux fois plus cher dans le privé (708 € pour un loyer médian) que dans le public (365 €).

Ce constat a été rappelé, hier, par Frédérique Mozer, la directrice régionale Occitanie de la Fondation Abbé-Pierre. La mobilisation du parc privé pour tenter d’atténuer le mal-logement en France, une situation qui touche 4 millions de personnes, est l’une des quinze propositions faite par l’organisation à l’occasion de son 22e rapport annuel. Selon ces données, la nouvelle région disposerait de 10 % de logements vacants auxquels s’ajoutent 14 % de résidences secondaires occupées partiellement. insiste Frédérique Mozer qui rappelle les dispositifs de l’Anah (agence nationale de l’habitat), l’existence d’associations engagées dans la gestion solidaire des baux. À l’attention des propriétaires réticents à porter des opérations importantes pour rénover leurs logements, à obtenir leur conventionnement, la Fondation plaide pour des allégements fiscaux, Quand on sait que les bailleurs sociaux sont incapables de répondre à la demande, une partie des personnes les plus précaires est nécessairement contrainte à d’énormes efforts financiers pour trouver un toit. , observe la responsable régionale qui pousse à la production de logements sociaux… les plus sociaux, d’abord destinés aux familles les plus fragiles mais dans un cadre qui favorise également la mixité sociale. Dans l’Hérault, le délai d’obtention d’un HLM est désormais de 20 mois et ne descend jamais en deçà de 18 mois ailleurs. Dans 17 % des cas, les demandeurs héraultais attendent depuis plus de trois ans. À quelques semaines des élections présidentielles et législatives, la Fondation Abbé-Pierre a rencontré certains candidats et décline l’idée d’un, afin de répondre aux attentes. Mais si les diagnostics de ses rapports annuels sont généralement très partagés, ils sont rarement appliqués. L

Guy Trubuil

Améliorer l’aide aux propriétaires.

DRC