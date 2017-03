PÉRISCOLAIRE

Le maire estime que la réforme des rythmes scolaires est un fiasco. La Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) n’a guère goûté les récentes sorties du maire concernant la réforme des rythmes scolaires que Philippe Saurel avait qualifiée de fiasco devant Benoît Hamon, lors de son débat télévisé. Encore moins lorsque l’édile a expliqué que les parents d’élèves ne « voulaient plus des temps d’activités périscolaires (Tap) ». La FCPE de l’Hérault a rappelé que « la réforme a été menée dans l’intérêt des enfants et elle permet un meilleur apprentissage en plaçant les cours fondamentaux le matin, moment où les élèves sont le plus réceptifs ». De même la question de l’égalité devant les découvertes culturelles et sportives ou la variété des disciplines proposées sont plutôt à mettre à l’actif de la réforme. « La fédération œuvre pour que les Tap soient de même qualité dans toutes les écoles de France, ce qui n’est pas le cas actuellement, faute de volonté de certaines municipalités. » Elle estime par ailleurs qu’à Montpellier, la volonté de tout regrouper le vendredi après-midi était une volonté municipale dans un souci d’économies. Mais, magnanime, la FCPE propose de faire évoluer favorablement la réforme auprès des services « dans l’intérêt des écoliers ». Philippe Saurel estime que c’est « la FCPE qui a qualifié de fiasco la réforme. Par ailleurs, la fédération ne représente pas tous les parents d’élèves et j’ai de nombreux retours de parents mécontents ». Y. PO.