DES EXPOS POUR TOUS

Des visites guidées gratuites destinées aux aveugles et aux malvoyants ainsi qu’aux sourds et muets viennent d’être mises en place par la Ville au Pavillon Populaire, au Carré Sainte-Anne et à La Panacée.

Dans ces trois sites, les services de médiation proposent d’accompagner les intéressés dans la découverte des expositions et de leur donner à voir ou à toucher les tableaux, photos et autres œuvres. Pour saisir les détails, les couleurs et le sens des pièces exposées, les médiateurs ont peaufiné leurs commentaires avec des termes extrêmement précis. Un discours adapté pour que ceux qui ne voient pas ou mal puissent bâtir une image de l’ouvrage des artistes à l’affiche.

Outre les paroles, ils ont aussi mis en place des supports permettant, par le toucher, de se construire une image mentale des œuvres présentées. À noter, les employés municipaux peuvent aussi accompagner mais uniquement à la demande.

Quelques rendez-vous sont d’ores et déjà annoncés pour les aveugles et malvoyants. Qui Ainsi, au Pavillon populaire le mercredi 29 mars, à 16 h, pour une visite limitée à 10 personnes, hors accompagnants, dédiée aux photos de Notes sur l’asphalte, une Amérique mobile et précaire. Une seconde session est prévue dimanche 2 avril, à 11 h, dans le cadre des journées “Tourisme et handicap”. Réservation conseillée par courriel (visites@villemontpellier.fr).

La Panacée et Retour sur Mulholland drive accueilleront, elles, les intéressés le vendredi 31 mars, à 10 h 30 (réservation : mediation@lapanacee.org).

Au Carré Sainte-Anne, les amateurs pourront se frotter à l’univers de Jonathan Meese mercredi 19 avril, à 16 h, puis samedi 1er avril, à 11 h (réservation : visites@villemontpellier.fr) avec Dr Merlin de Large. Dans le cadre des journées programmées pour le public sourd et malentendant, les médiateurs sont accompagnés d’un traducteur en langue des signes française (LSF).

Et à La Panacée, dimanche 2 avril à 15 h, dans le cadre des journées “Tourisme et handicap”, une visite dansée de l’exposition sera proposée par la compagnie montpelliéraine Singulier Pluriel.

Au Carré Sainte-Anne, ce sera le samedi 8 avril, à 11 h (visites@villemontpellier.fr).

Au Pavillon Populaire, des photos à toucher.

