LE DOCU ANTI-CLICHÃ‰

Dans le cadre de la semaine antiracisme, Uni’Sons propose une projection du documentaire « Pourquoi nous détestent-ils nous les Arabes ? », un des trois volets d’une série intitulée : « Pourquoi nous détestent-ils, nous les Arabes ? ; nous les Juifs ? ; nous les Noirs ? » visant à déconstruire les discours racistes et antisémites. Cette projection sera suivie d’une rencontre avec Amelle Chahbi, une des réalisatrices du projet, avec des élèves d’établissements de Montpellier. A travers ce documentaire, Alexandre Amiel, Amelle Chahbi et Lucien Jean-Baptiste tentent de répondre à des problématiques autour de la mixité sociale, des crises identitaires et du repli des communautés.l

Lundi 20 mars à 10h au cinéma Diagonal, projection suivie d’un débat avec Amelle Chahbi, une des réalisatrices.

Un documentaire en réponse aux problématiques autour de la mixité.

