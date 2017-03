SUR UN AIR D’AUTOROUTE

Difficile parfois d’y voir clair dans un projet pharaonique qui a totalement redessiné le paysage périurbain du sud de Montpellier. Tour d’horizon en cinq questions.

Pourquoi ce projet de doublement de l’A9 ?

En avril 2007, le ministre des Transports Dominique Perben signe la déclaration d’utilité publique (DUP) du doublement de l’autoroute A9. Son objectif affiché, fluidifier le trafic en séparant les 100 000 véhicules qui circulent chaque jour aux abords de Montpellier sur deux fois six voies. Dans les faits, l’énorme chantier qui a remodelé l’axe routier a fait émerger deux tracés. L’un sera emprunté par les automobilistes qui souhaitent rester sur l’autoroute et qui n’auront plus à stopper leur course. L’autre servira de périphérique pour les dessertes de Montpellier.

Combien de temps de travaux ?

Ce vendredi 10 mars, le doublement de l’A9 est officiellement inauguré en présence du Premier ministre Bernard Cazeneuve. L’ouverture aux automobilistes est prévue pour la fin du mois d’avril. Au total, ce sont trois ans de travaux qui ont été nécessaires pour transformer en profondeur le territoire.

Quel secteur est concerné ?

Au total, 25 km de l’ancienne autoroute vont se transformer en boulevard urbain. Dans le sens Est-Ouest, ce dernier débute sur la commune de Baillargues pour se prolonger jusqu’à Fabrègues. En parallèle, un nouveau tronçon d’autoroute a été créé sur le même secteur, quelques dizaines de mètres plus au sud.

Quelles dessertes pour Montpellier ?

Dans le sens Nîmes-Béziers, les automobilistes souhaitant se rendre à Montpellier quitteront l’autoroute via une barrière de péage créée sur la commune de Baillargues. Ils auront ensuite la possibilité de quitter cette A709, la desserte locale, par cinq échangeurs successifs situés à Vendargues, Montpellier-Est, Montpellier-Sud, Montpellier-Ouest puis Saint-Jean-de-Védas. Le retour sur l’autoroute se fera via une barrière de péage située à Fabrègues.

Quelle vitesse sur les deux tracés ?

Sur le nouveau tronçon de route, qui constituera le prolongement de l’autoroute A9 actuelle, la vitesse a été fixée à 110 km/h. Sur la partie A709, qui dessert les sorties de Montpellier, l’automobiliste ne pourra pas dépasser les 90 km/h.