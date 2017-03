Â« FANTÃ”MES DE LA RÃ‰PUBLIQUE Â»

Cyril et Nicolas, un couple montpelliérain, ont eu recours à la gestation pour autrui aux États-Unis. Ils sont aujourd’hui parents de deux enfants âgés de 18 mois. Ils racontent les difficultés qu’ils rencontrent pour que la France reconnaisse leurs enfants.

Cyril et Nicolas ont eu recours à la Gestation Pour Autrui (GPA) aux Etats-Unis. Deux ovules d’une mère porteuse américaine, fécondés par les deux spermes, ont ensuite été implantés, donnant naissance à deux enfants, aujourd’hui âgés de 18 mois. Auparavant le couple avait tenté une demande d’adoption, légale en France pour un couple homosexuel depuis la loi du mariage pour tous : « On nous avait clairement avertis que notre demande d’adoption n’aboutirait jamais, malgré la loi », constate amèrement Cyril.

Aux États-Unis, c’est la mère porteuse qui a choisi le couple, ils en seront pour 120 000 €. « Nous n’espérons plus que la reconnaissance par le tribunal de Nantes de notre filiation. » La France s’obstine à ne pas transcrire à l’état civil les actes de naissance des enfants nés par GPA, préférant signer des chèques à la Cour européenne des droits de l’homme qui la condamne régulièrement. « Ce pays fabrique des fantômes de la République », se désole Cyril.