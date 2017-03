COURS DE THÃ‰Ã‚TRE EN FAC DE MÃ‰DECINE

Comment annoncer à un patient qu’il est atteint d’une maladie grave ? Pour aider les futurs médecins à trouver les mots justes, la Faculté de médecine de l’Université de Montpellier a choisi depuis 2013 d’introduire des cours de théâtre dans le cursus obligatoire des étudiants en 4 e année de médecine.

À l’occasion du démarrage des ateliers annuels le 13 mars, leurs géniteurs Marc Ychou, directeur de l’Institut du Cancer de Montpellier, et Serge Ouaknine, metteur en scène, présenteront à la presse lundi prochain, Le nouveau serment d’Hippocrate, un ouvrage écrit à 4 mains sur cette expérience inédite.

« Pas facile d’annoncer un diagnostic grave »

« Vous êtes atteint d’un cancer ». Les mots sont durs. Ils ressemblent à un verdict… Cette expérience, chaque médecin l’a un jour vécu : pas facile d’annoncer un diagnostic grave à un patient. « En matière de relation humaine et de communication, il existe un réel déficit de

formation des médecins », déplore Marc Ychou.

Ces écueils pourraient pourtant être évités « en ne se contentant pas d’apporter aux futurs médecins un savoir et un savoir-faire, mais en cultivant aussi leur savoir être », poursuit le cancérologue. C’est la raison d’être des ateliers proposés depuis 5 ans par l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier aux étudiants en 4e médecine de Montpellier et de Nîmes. Le principe de ces jeux très sérieux : les mettre en scène dans le rôle du médecin, face à des acteurs professionnels qui jouent le rôle du patient, sous le regard attentif de Marc Ychou et de Serge Ouaknine. « Les étudiants sont dans un désir impérieux de dire la vérité médicale. Il faut les ramener à la dimension humaine », explique l’homme de théâtre. « Leur apprendre à simplifier leurs propos aussi, en évitant un jargon médical parfois incompréhensible pour le patient ».

Forts du succès de cette formation qui a permis depuis 2013 de former chaque année des dizaines de médecins à la relation avec le malade, Marc Ychou et Serge Ouaknine ont souhaité raconter la genèse de cette aventure.

Un supplément d’âme

Publié aux éditions « Le Manuscrit Savoirs », Le nouveau serment d’Hippocrate démontre toute la pertinence des ateliers théâtre pour aider le médecin à humaniser sa relation avec le malade et rappelle au passage que la relation à l’autre est une composante essentielle à appréhender pour chaque futur médecin.

« Notre but est de leur transmettre ce supplément d’âme qu’apporte le théâtre, cette sensibilité et attention au langage, pour une relation plus sensible dans la relation médecin-malade », explique Marc Ychou.