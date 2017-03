& F FEMMES Ã€ L’APPEL A l’occasion de la journÃ©e pour la lutte des droits de la femme hier, une sÃ©rie d’Ã©vÃ©nements se sont tenus sur l’Esplanade.

Des étudiants de Science Po/Droit se mobilisent pour collecter des produits d’hygiène pour les femmes démunies. périodes solidaires

Les femmes kurdes étaient présentes sur la place de la Comédie, pour célébrer à leur façon, la journée de la femme.

L’association HF Languedoc-Roussillon est un mouvement pour l’égalité professionnelle homme/femme dans l’art et la culture. Selon l’une des militantes, ‘c’est le secteur le plus touché contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, c’est désastreux et pour les femmes, et pour la culture, les deux étant malmenées dans ce pays’.

Les Pussy Hat et leur bonnet rose en réaction contre Trump.