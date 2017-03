La 4e édition des Rencontres Ethnologie et Cinéma aura lieu à Montpellier du 14 au 16 mars dans trois lieux : le cinéma Utopia, le théâtre La Vignette et le Centre d’art La Fenêtre.

Les Rencontres Ethnologie & Cinéma proposent d’explorer la façon dont l’alliance du cinéma et des sciences humaines participe à la production d’une meilleure connaissance des sociétés humaines. Cette édition, construite autour du thème « Déplacer le regard », s’articule autour de propositions cinématographiques de tous genres déplaçant nos habitudes de spectateurs et notre rapport, parfois trop figé, au monde. Les films de cette édition vont essayer de déplacer et d’aiguiser notre regard et notre écoute, à la découverte de réalités parfois éloignées de nos perceptions et de nos histoires.

Soirée d’ouverture : le 14 mars

à 19 h au Centre d’art La Fenêtre

27 rue Frédéric Peyson.

04 67 64 23 90

Ú www.la-fenetre.com