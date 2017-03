DE LA CITÃ‰ DES ANGES

Vous l’avez entendu encore et encore… Cette musique qui vous trotte dans la tête est celle de Talisco, mettant en scène le Longboard Girls Crew, un collectif international de longboardeuses moulées dans des combis ultra sexy (façon Uma Thurman dans Kill Bill) qui s’élance sur l’asphalte pour un road trip connecté au réseau 4G. L’opérateur avait alors choisi The Keys issu de l’album Run de Talisco, artiste français de son vrai nom Jérôme Amandi, super bien accueilli à sa parution. Talisco dévoile enfin son deuxième opus : Capitol Vision sorti en janvier, composé, enregistré et réalisé presque entièrement par lui seul. Ce deuxième album illustre ses trois dernières années, son immersion californienne, la love Story avec L.A., les tournées un peu partout dans le monde et les plongées plus intérieures en studio. « C’est un album plus brut que le précédent car je raconte des histoires que j’ai réellement vécues, il n’y a pas de fantasme, de personnages de fiction, de faux Talisco, c’est ma réalité », indique celui qui a dit s’inscrire dans une ville, « pas dans un rêve américain ». Marqué -au fer rouge- par la fièvre des tournées de ces trois dernières années, Talisco se déploie dans un rock plus profond sans être ténébreux, lumineux et puissant, et entend « donner de la place aux instruments, ne surtout pas étouffer leur caractère », quitte à les booster un peu, armé d’une Fender Stratocaster bricolée pour mieux transmettre ce qu’il a retenu de « tout ça » !

Si l’heure est à l’affirmation, elle est surtout à la confirmation pour celui qui a réalisé son rêve de gosse sur le tard. Il faut du temps pour trouver le bon tempo.

Valérie Marco

Rockstore, ce soir 19 h 30. 22/25 €.

Ú Réservations : rockstore.fr.