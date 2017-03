ON SE CREUSE LE CIBOULOT

Tournez méninges ! La 19e édition de la semaine du cerveau, coordonnée au niveau national par la Société des neurosciences et, au niveau régional, par l’association La Comédie des neurones (*), se propose de venir titiller notre matière grise. Du 2 au 21 mars – à Montpellier, on a la chance de bénéficier d’une semaine à rallonge ! -, petits et grands de 7 à 107 ans pourront gratuitement (sauf séances au Diagonal) s’informer, s’émerveiller, réfléchir, s’interroger, jouer et même tester, au fil d’un programme ludique et varié « qui met l’accent sur le plaisir », comme le relève avec gourmandise Gina Devau, enseignante chercheuse, neurobiologiste et coordinatrice de la manifestation.

Un programme ludique

L’objectif de ce rendez-vous est, bien sûr, de vulgariser la recherche dans le domaine des neurosciences et de faire le point auprès du grand public sur les dernières avancées ou découvertes à propos d’un organe encore bien mystérieux. Mais il permet également de mettre en avant, les praticiens, les professeurs et les chercheurs « qui sont plus de 200à Montpellier et qui ont très peu de visibilité » alors même qu’ils « sont passionnés par leur métier ». Et qui, contrairement à la recherche sur le cancer ou les maladies cardio-vasculaires, ne bénéficient pas suffisamment de subsides, quand on sait que l’argent est, là aussi, le nerf de la guerre. La semaine du cerveau est aussi l’occasion de permettre à tout un chacun d’améliorer sa culture générale scientifique. Saviez-vous, par exemple, qu’on a découvert, contrairement à une idée reçue, que « lorsqu’on vieillit et que tout se passe bien, on perd finalement très peu de neurones, relève Isabelle Chaudieu, l’autre coordinatrice, chercheuse à l’Inserm, spécialisée dans la neuropsychiatrie. À condition de rester actif, physiquement et intellectuellement », sous peine de les voir se rétracter et renoncer à nous accompagner sur le chemin de l’âge. Animations pour les écoliers, au sein des collèges et lycées, documentaires, débats, conférences, bar des sciences, théâtre, village marathon avec ateliers interactifs à Antigone, café philo… sur la conscience, la manipulation mentale, la maladie d’Alzheimer, le sommeil et le sport… chacun devrait trouver chaussure à son cervelet. Diane Petitmangin

(*) L’association regroupe des chercheurs, cliniciens, étudiants… qui s’investissent bénévolement. Programme complet sur www.semaineducerveau.fr.