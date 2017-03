UNE QUINZAINE DE START-UP COUVÃ‰ES

Direct Matin Montpellier Plus

Elle accueille désormais une quinzaine de start-up. Provisoirement. C’est une reconversion d’opportunité. Alors que le sort de l’ancienne maire de Montpellier, à proximité directe du Polygone, traînait en longueur dans une lasse incertitude, voilà qu’elle s’est trouvé un nouveau destin.

Un ambitieux destin, même, puisqu’elle est en passe de devenir, avec Cap Omega, l’un des phares du dynamisme montpelliérain dans le numérique, estampillé French tech. Un espace de coworking bientôt inauguré

Depuis cette nouvelle orientation, décidée par la Ville et la Métropole, sous la houlette de Chantal Marion, vice-présidente en charge des questions économiques, l’ex-hôtel de ville a revêtu ses habits de cocotte rose, symbole de la French tech. Pas moins de quinze start-up y sont aujourd’hui hébergées, réparties sur deux étages (les troisième et quatrième niveaux). « Cela représente, au total, 160 emplois. À terme, c’est-à-dire dans les trois ans à venir, ce sera 190emplois », commente-t-on à la Métropole. Même si son sort reste provisoire, le nouvel hôtel de la start-up montpelliéraine joue pleinement son rôle. Dans quelques années, quand le totem French tech sera érigé à proximité de la future gare TGV de La Mogère, il sera alors temps de réfléchir à un autre destin pour l’ancienne mairie. En attendant, elle est devenue la vitrine de l’incroyable dynamisme de la créativité et de la capacité d’innovation de nombreux entrepreneurs. Signe de cette ambition : Philippe Saurel, président de la Métropole, inaugurera dans quelques jours un vaste espace de coworking au rez-de-chaussée. Avec, rappelle-t-on à la Métropole, « des loyers très bas, deux fois moins onéreux que du côté de la zone Eurêka ». C’est le prix à payer pour une nouvelle orientation.

Karim Maoudj