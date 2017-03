LES ENTREPRISES AIMENT LA VILLE

Direct Matin Montpellier Plus

C’est une tendance qui semble s’amorcer. Jusque-là cantonnées dans des immeubles de bureaux situés dans des zones urbaines dédiées, les entreprises semblent redécouvrir la vie au cœur de la cité. Des start-up hébergées dans l’ancienne mairie : au-delà du côté pratique pour le quotidien des salariés de ces entités, c’est l’image nouvelle d’une mixité des activités qui est en train de se façonner. Le lobbying effectué au sein même de l’équipe de Philippe Saurel pour élargir cette stratégie et en faire une politique a, semble-t-il, déjà payé du côté de Saint-Roch. Alors que le nouveau quartier était destiné à n’accueillir surtout que des logements et des commerces, la copie a été revue afin d’y intégrer des m² de bureaux. Même stratégie du côté de l’ex-caserne de l’EAI, à Lepic. Mardi, Philippe Saurel annoncera le développement, sur ce site, d’activités dédiées aux industries culturelles et créatives. Sans oublier un phénomène nouveau : des espaces de coworking dans de vastes appartements de l’Écusson.