LA ISLA BONITA !

Une compagnie allemande pour une destination espagnole au départ de Montpellier… Selon Emmanuel Brehmer, président du directoire de l’aéroport de Montpellier, pas de doute, dans ce marché concurrentiel, son tarmac est « attractif » et « compétitif ». À compter du 23 mai et jusqu’au 27 octobre, Germania proposera deux allers-retours par semaine, les mardis et vendredis, au départ de Montpellier et à destination de Palma de Majorque, pour un tarif minimal et promotionnel qui se veut abordable : 49 €. Service compris. Car Claus Altenburg, directeur commercial de Germania, l’a répété : sa compagnie, qui a tout juste 30 ans et se veut « familiale », est « très fière de proposer à bord un service de qualité », à savoir que le prix comprend un bagage en soute (jusqu’à 20 kg), une boisson sans alcool et un snacking, sur un vol d’à peine plus d’une heure. Pour du ‘out-going’, histoire de reprendre le terme d’initiés hier, lors de la conférence de presse : le but est plus de proposer une destination que de faire venir des touristes. Car aéroport comme compagnie espèrent satisfaire les jeunes (Palma a des airs d’Ibiza), les familles et, hors saison, les seniors pour des activités, au choix, balnéaires, citadines, culturelles ou festives. Ambitions partagées Voire pour un simple transit car Germania, présente en Europe de l’Ouest et au Moyen-Orient, a de l’ambition : développer un hub à Palma et investir la France à travers sa présence montpelliéraine, doublée à celle de Strasbourg. Pour l’aéroport, il s’agit là aussi d’une stratégie pour dépasser, d’ici 2020, les deux millions de passagers. D’où cette seizième compagnie qui prend ses quartiers à Fréjorgues, pour une trentième destination. Et pour les passagers, les Baléares, ça ne se refuse pas !

Thierry jougla