Direct Matin Montpellier Plus

Depuis sa mise en service en 2000, la ligne 1 du tramway vient de passer le cap des 500 millions de voyageurs. Avec une fréquentation moyenne de 126 000 voyageurs par jour, la ligne 1 est la ligne de tramway la plus fréquentée sur le réseau. Les hirondelles de la ligne 1 survolent plus de 15 km de territoire, 30 stations pour un temps de parcours de 50 minutes de terminus à terminus. Habillée par Elizabeth Garouste et Mattia Bonneti, chacune des 33 rames de la ligne 1 sont baptisées du nom d’une commune de la Métropole.