DES JARDINS POUR SOIGNER LES Ã‚MES

Et si l’hortithérapie soignait par le végétal non seulement les corps mais aussi les âmes ? C’est en tout cas un formidable médiateur pour créer du lien social et remonter le moral. C’est pourquoi Sonia Trinquier, ingénieur agronome et fondatrice de l’association Mosaïque des hommes et des jardins, « après dix-huit ans d’expertises et d’animations dans le secteur agricole », a ressenti « le besoin de s’engager dans des projets à échelle humaine ». Il y a deux ans, elle met en friche l’idée de jardins à visée thérapeutique, réalise en 2015 une étude de faisabilité et se lance, l’an dernier, avec trois premiers espaces verts et des ateliers adaptés à des « publics particuliers. On fait de la prévention santé auprès des seniors pour limiter les risques liés au vieillissement mais aussi auprès des personnes isolées, en surpoids ou même autistes. L’idée étant de les sortir de leur isolement et de créer du lien social ». Au lieu d’être au centre de l’attention des blouses blanches, c’est la personne qui se met au chevet des plantes pour les soigner et les voir pousser. L’activité peut même devenir une thérapie non médicamenteuse, « au même titre que la musicothérapie, dans le cadre des maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer…)». Quand renouer un lien avec la terre et en consommer les fruits, c’est s’inscrire à nouveau dans une temporalité, s’accrocher au fil des saisons. « On insiste sur le côté sensoriel -sentir, toucher, goûter- dans la découverte des plantes. » Si chacun met la main à la pâte et sème, arrose ou plante, il le fait à la mesure de ses capacités – les jardins, cultivés en bio, étant eux-mêmes adaptés avec des bacs en hauteur pour ne pas se casser le dos. « Il s’agit de prouver aux gens qu’ils sont capables de le faire, même s’ils sont convaincus du contraire. » Le tout dans un esprit convivial et d’ouverture. « On organise beaucoup d’événements festifs : fêtes du jardin, du printemps ou de la soupe, cours de cuisine avec les légumes qu’on a récoltés, rencontre avec des écoliers. Et, cette année, une nouveauté avec l’intervention d’une nutritionniste. » La saison va bientôt démarrer, alors laissez-vous tenter par ces ateliers, gratuits (sauf adhésion de 15 € à l’association) qui plus est ! Diane Petitmangin

Début des ateliers le 15 mars. Lundi, de 10 h à 11 h 30, MPT Melina-Mercouri (Millénaire) ; mardi, de 10 h à 11 h 30, au jardin DeMain (Lemasson) ; jeudi, de 10 h à 11 h 30, à la MPT Colucci (Bagatelle) et de 14 h 30 à 16 h, au square des Brusses (Hôpitaux-facultés). Renseignements et inscriptions au 06 10 30 85 47 et soniatrinquier@mosaiquejardin.org.