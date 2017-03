MÃ‰DECINE BIENTÃ”T LIVRÃ‰E !

Le processus de livraison de la nouvelle faculté de médecine, qui jouxte le centre hospitalier universitaire Arnaud-de-Villeneuve, est enclenché. Depuis quelques semaines, il est procédé aux aménagements intérieurs. La commission de sécurité, qui donne le feu vert pour l’accueil du public, se rendra sur place ce vendredi. De son verdict dépendra la suite du calendrier de livraison. « Je pense qu’entre le 6 et le 10 mars, on pourra commencer à véritablement s’installer », commente un responsable de la faculté. Une fois le feu vert obtenu, le propriétaire des locaux, à savoir la Région Occitanie, maître d’œuvre du projet, procédera au transfert du site à l’université de Montpellier. Autrement dit à la direction de la faculté. « Il y aura alors une prise en main de la nouvelle faculté par les personnels. » Cette prise en main se fera progressivement jusqu’à la fin du premier semestre. Et les étudiants seront accueillis à partir de la fin du mois d’août. Il ne restera plus, dans les vieux bâtiments, que quelques services de l’université. Karim Maoudj