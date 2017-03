TRENTE ‘GUIDES’ POUR LES 6-12 ANS

Le premier centre de formation permanent en France destiné aux enseignants souhaitant se spécialiser dans la méthode Montessori, pour la tranche 6-12 ans, va ouvrir ses portes à Montpellier.

Les locaux, installés avenue de Lodève, devraient être livrés pour la rentrée de septembre 2017. « Il existe des centres à Lyon et Paris pour les tranches d’âge 0-3 ans et 3-6 ans mais Montpellier sera le premier en France pour l’école élémentaire, précise Hadrien Roche, directeur de la structure montpelliéraine. La formation sera dispensée sur une année académique. Soit le double de temps de la formation publique où maternelle et primaire sont assurées en une année. » Elle n’est pas reconnue par l’État mais permet d’intervenir dans tous les établissements Montesori dans le monde.

La capacité d’accueil est de trente étudiants. Outre la formation permanente pendant l’année académique qui devrait être assurée par des formatrices américano-norvégienne et canadienne, des stages d’été pourront être dispensés dans cet institut Montessori Montpellier Méditerranée. « Nous nous adressons aussi aux enseignants du secteur public. L’Éducation nationale laisse la liberté pédagogique à ses maîtres d’école, argumente le directeur. Nous sentons actuellement dans le corps enseignant une envie d’enseigner différemment. Des professeurs des écoles viennent également pour se lancer dans une deuxième vie pédagogique. C’est avant tout la structure des écoles et des classes mais aussi la pression des parents qui empêchent l’application. La méthode Montessori s’entend avec des classes uniques brassant les enfants d’âge différents. » Le centre montpelliérain entend également nouer des liens avec le Liban et les pays du Maghreb.

Christophe Gayraud