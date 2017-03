DOUBLE RATION DE HARD ROCK

Neuf ans après son dernier album studio, 13 à table, et huit après sa dernière tournée, Apocalypse Tour, Bernie Bonvoisin et Norbert Krief ont donc relancé le groupe Trust… Une reformation événement qui vient un an après la vraie-fausse de son grand rival du début des années 80 qui ne peut utiliser son nom mais use assurément son répertoire téléphonique. Mais la comparaison ne tient pas longtemps. Séparé pour la première fois en 1985, Trust s’est déjà reformé à plusieurs reprises, l’attente de son retour est donc sans doute un peu moins ‘hystérique’ que celle provoquée par la réunion de Kolinka, Bertignac et Aubert. En outre, contrairement aux Insus, très vite passés de la réunion sympa de vieux potes à la grosse machine commerciale, Trust effectue une véritable tournée en clubs et petites salles (qui affiche complet à peu près partout, à commencer à Montpellier, deux fois). Une authentique campagne sur le terrain au plus près du peuple, pour tout dire. Du reste, il y aura des oreilles qui vont siffler mais ce ne seront pas celles du public trop content de prendre sa ration de brûlots hard rock prolétariens. Police milice, Bosser huit heures, L’élite, Marche ou crève, Répression, La grande illusion ou bien sûr Antisocial… La rage est toujours d’actualité. Jérémy Bernède

Jeudi 2 mars, 19 h 30. Rockstore, Montpellier. Complet.

04 67 06 80 00.