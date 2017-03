DANS LES COULISSES DU CARNAVAL DES GUEUX

Les chiens ont peur. Le carnaval des Gueux, la fête bon enfant d’un cortège de tambourins et de joyeuses libellules multicolores qui mène la marche devant le Peyrou, dégénère peu à peu.

Il y a de la moquerie, une protestation contre l’esprit de sérieux et le pouvoir, un rire sardonique propre à la tradition carnavalesque, comme cet individu affublé d’un masque de chien en cuir qui aboie face à la cour d’appel. Ou ce chariot en forme de boîte géante sur lequel est inscrit Isoloir incontrôlable.

Cette matraque géante enfin, en référence à l’affaire d’Aulnay-sous-Bois, qui vacille au-dessus de la foule devenant un temps la principale attraction.

Mais dans les ruelles de l’Écusson, les battements enivrant des percussions résonnent trop forts, et la violence jaillit sur un trop plein de colère. L’état d’urgence, les violences policières, la perspective d’une expulsion du Royal, la joyeuse ivresse anarchiste laisse échapper ça et là son flot de haine.

Les bennes à ordures brûlées rendent l’atmosphère nauséabonde. Les détonations des pétards terrorisent les bêtes, et les tags appellent au meurtre.

Le cortège se délite. Tandis qu’un étendard pirate juché sur un petit char s’éloigne en se faufilant entre les façades, un individu met le feu à un tas de carton au pied de l’église Saint-Roch. Une flamme grandit le long du mur séculaire, jusqu’à atteindre plusieurs mètres de haut. Le rire moqueur se crispe. Certains hurlent de rage face aux braises, d’autres pressent le pas.

Charles Perragin