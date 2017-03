LA CAUSE DU ROYAL FÃ‰DÃˆRE

L’audience en appel pour expulsion a eu lieu hier, mardi à la cour d’appel de Montpellier où ils étaient au moins 200 personnes en soutien au « Royal occupé ». Dans cette affaire judiciaire en forme de combat politique, la cour d’appel a décidé de rendre son délibéré le 30 mars prochain.

La cause du Royal occupé intéresse. La preuve par la dizaine de journalistes présents lundi matin à la première conférence de presse mise eu point par le collectif qui squatte l’ancien cinéma (le bâtiment appartient à la famille Aubert et pourrait être vendu à un promoteur immobilier) depuis neuf mois. Une prise de parole qui intervenue à la veille de l’audience à la cour d’appel de Montpellier, où les juges ont examiné l’appel formulé par les propriétaires de la décision prise par le TGI en référé le 9 août 2016, de ne pas prononcer l’expulsion en urgence de ceux qui se sont installés dans les lieux « sans droit ni titre ».

L’occasion pour les assignés en justice de revenir sur les ressorts d’une démarche qu’ils ont voulue à la fois culturelle et politique, hors des institutions. Une action qui s’inscrit d’abord dans un lieu « centenaire », « emblématique et historique de la culture populaire montpelliéraine », a rappelé le groupe. Et ce depuis l’époque de l’Eden Concert et les spectacles de music-hall.

Ainsi concerts, théâtre, expositions, lectures, projections mais aussi conférences, des débats en soutien à des lanceurs d’alerte, aux réfugiés, autour du féminisme, ou contre les « violences d’État », se sont succédé sur le site en accès toujours gratuit, à un rythme plus « soutenu » que jamais (150 demandes d’artistes en janvier).

Le street artiste, Nubian, invité à s’exprimer avec d’autres sur les murs lors, a témoigné de son attachement à ce lieu qu’il fréquente depuis l’enfance. « C’est une chance de pouvoir peindre dans un cinéma, dit-il. Ce genre d’infrastructure à Montpellier, c’est pas gagné. »

« Une contestation de la propriété privée »

« C’est un lieu politique, assument ces militants, car c’est un squat. Un squat, c’est toujours une contestation en acte de la propriété privée. C’est un lieu politique aussi car les personnes qui l’habitent se sont rencontrées pour la majorité d’entre eux pendant le mouvement social contre la loi Travail. C’est un lieu issu d’une lutte politique et sociale. » Le groupe en lien avec une dizaine d’autres squats explique ainsi qu’une vingtaine de personnes vivent dans les lieux et l’entretiennent (certains ont des connaissances en plomberie ou en électricité), étudiants, travailleurs pauvres, précaires, « des pauvres d’une manière générale ».

Parmi les messages du Royal occupé, il en est un contre la « gentrification » des centres-villes, chiffres à l’appui (14 000 logements vides sur Montpellier pour 2 000 personnes en errance selon eux). « À l’heure où les pouvoirs publics font tout pour chasser les pauvres des centres-villes et les invisibiliser, nous nous sommes au cœur du centre-ville. » Et le collectif de prévenir que si expulsion il y a, « le mouvement va continuer ».

Hélène Amiraux

L’expulsion en question.