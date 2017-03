DANS LA PENSÃ‰E FÃ‰CONDE DE MICHELET

La conférence intitulée ‘Michelet hors frontières : une histoire entre science, littérature et œuvre d’art’ sera dirigée ce soir par Laure Petitier, professeur de littérature française à l’université Paris Diderot. Spécialiste de Jules Michelet et de la pensée de l’histoire au XIXe siècle, elle co-dirige la revue Écrire l’Histoire (CNRS Éditions). Entretien.

La réflexion que vous proposez s’appuie sur une dichotomie qui semble n’avoir pas toujours existé entre deux disciplines : la littérature et l’histoire. Quels liens ces disciplines ont-elles entretenus au XIXe siècle ?

Au début du XIXe siècle, la distinction entre littérature, sciences et philosophie n’est pas pertinente. La littérature se charge encore en grande partie de la transmission voire de la discussion des connaissances et des savoirs ; le terme renvoie non seulement aux « Belles Lettres », mais, pour reprendre les mots de Germaine de Staël, à « tout ce qui concerne l’exercice de la pensée dans les écrits, les sciences physiques exceptées ». Cependant, très vite, on assiste au XIXe siècle à un double mouvement qui va aboutir à une séparation de la science et de littérature.

L’histoire prend un tournant « positiviste », elle se fixe pour but la recherche de « ce qui s’est réellement passé » (comme l’écrit l’historien allemand Ranke), elle récuse toute forme de subjectivité, toute implication évidente de l’historien. De l’autre côté, s’affirme une conception de la littérature dominée par la finalité esthétique, qui rapproche les œuvres littéraires du statut des œuvres d’art. Être un historien qui écrit, devient alors un reproche, la marque d’un travail dominé par la recherche des effets au détriment de l’exactitude et de la rigueur méthodologique.

Même si nous sommes peut-être en train de revenir sur ce grand partage, le « positivisme » a la vie dure, et c’est encore un réflexe aujourd’hui de faire jouer la fantaisie de l’écrivain contre le sérieux de l’historien.

L’émotion et l’imagination caractérisent l’écriture de Michelet. En quoi cette écriture « littéraire » peut-elle servir l’exactitude historique ?

Il serait absurde de prétendre que Michelet était doté d’une sorte de faculté de divination qui lui aurait fait trouver spontanément ce qu’ensuite des générations de chercheurs ont pu exhumer des archives. En revanche, l’imagination (dont même les chercheurs en sciences dures reconnaissent l’importance) permet des avancées épistémologiques, c’est elle qui fait concevoir des corrélations inédites. Cette imagination est aussi ce qui fait de Michelet un historien des mentalités et des imaginaires. Elle facilite la rencontre avec l’imagination des hommes du passé, la saisie du rôle moteur de facteurs spirituels. Il faudrait donc plutôt dire que l’émotion et l’imagination favorisent la justesse historique, la capacité d’aborder le passé sous l’angle de la manière dont les hommes l’ont vécu.

Vous relevez l’importance de la fiction chez Michelet de même que chez les romanciers qui prennent leurs sources dans l’Histoire. Quel est le rôle de la fiction dans la recherche de la « vérité de l’histoire » ?

Michelet considère que la fiction a un rôle heuristique, qu’elle permet la découverte. Les fictions auxquelles il a recours ne sont pas le plus souvent des fictions romanesques, au sens où il inventerait de petites histoires pour expliquer la grande. Mais il utilise fréquemment des fictions qui sont comme des expériences de pensée, cela va d’hypothèses proches de ce que nous appellerions « uchronies » (et si telle chose s’était passée différemment, qu’en serait-il advenu ?) à l’invention de points de vue fictifs (lorsqu’il invite par exemple le lecteur à considérer l’Europe du XIXe siècle comme du haut d’un ballon pour y saisir des phénomènes de masse) ou encore de personnages fictifs, comme la fameuse Sorcière (qui aurait vécu plus de trois cents ans).

L’œuvre de Michelet a souvent été négligée et rejetée par les spécialistes à cause de sa dimension « littéraire ». En quoi cette même dimension est-elle aujourd’hui considérée comme étonnamment moderne voire contemporaine ?

L’œuvre de Michelet est encore aujourd’hui l’une de celles auxquelles les grands historiens se réfèrent le plus souvent, pour célébrer son inventivité épistémologique, ou son refus d’une objectivation du passé.

Il y a aujourd’hui dans la littérature contemporaine un fort courant de traitement subjectif de l’histoire. Ce n’est pas comme au temps de gloire du roman historique la recherche d’une histoire imaginaire qui se mêlerait à la vraie, mais c’est plutôt la recherche de formes qui permettraient de dire le rapport du sujet à l’histoire, à travers l’enquête sur sa propre famille (Emmanuel Carrère, Un roman russe), le récit d’une recherche (Laurent Binet, HHHH), l’approche à la fois rigoureuse et sensible de points névralgiques, où se rencontrent des destins, comme dans le Viva de Patrick Deville.

Recueilli par Clémence Dequeker

Étudiante en littératures française et comparée UM3

