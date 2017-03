CAMPUS-MOGÃˆRE…

Philippe Saurel a annoncé en conseil de Métropole « réfléchir à la localisation d’un campus universitaire sur le site de la Mogère. À proximité de la gare TGV, de l’aéroport, d’installations sportives et d’un futur parc urbain (domaine de Beauregard, NDLR). Il y a là la possibilité de modifier l’implantation universitaire existant sur la Métropole. » Le président a évoqué le sujet la semaine dernière avec le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Thierry Mandon. Il a également annoncé avoir partagé son point de vue avec le président de Paul-Valéry, Patrick Gilly. « L’université Montpellier 3 est à l’étroit, on pourrait décentraliser des secteurs en lien avec le numérique. Le bâtiment totem French Tech sera également implanté là à terme. » Au sujet du calendrier, le maire n’aura pas été plus précis. « Je vais faire du teasing, tirer le fil de l’info », a-t-il souri.

Ne siégeant pas à la Métropole mais vigilant sur les questions d’aménagement, l’ancien adjoint à l’urbanisme Michaël Delafosse découvre la proposition. « Pourquoi pas, mais attention aux priorités. Des dossiers sont en cours avec le plan Campus concernant les universités autour de la route de Mende. Je signale également que le pôle Chimie et la nouvelle faculté de médecine sont localisés dans ce secteur. Il ne faut pas casser une dynamique et penser aux étudiants dans la ville : les logements, les transports, les bibliothèques… Quid des bâtiments existants ? Quant à la construction, les universités relèvent de l’État. »

Christophe Gayraud